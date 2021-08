Wordt lichaam studente Sumanta Bansi ooit gevonden? Verdachte vandaag voor de rechter

"Het is voor de familie heel lastig te verwerken, de gedachte dat haar lichaam mogelijk nooit gevonden wordt", aldus advocaat Soekhai. Alles werd uit de kast gehaald bij recente zoekacties in recreatiegebied de Hulk bij Scharwoude, maar dat leverde weinig op. Hoewel er tijdens de eerste zoekactie een deel van een schep werd gevonden. Soekhai: "Ik verwacht dat vandaag de resultaten van het onderzoek besproken zullen worden. En hoop echt voor de familie dat er nog verder gezocht zal worden. Maar heb ook aangegeven dat het reëel is dat er gestopt wordt met zoeken."

De 22-jarige studente woonde in bij een gastgezin in Hoorn, als er sinds 18 februari 2018 niks meer van haar vernomen wordt. Ze verdwijnt spoorloos en haar ouders in Suriname slaan alarm. De dag voor haar verdwijning, vertelt zij aan haar moeder dat ze zwanger is van de vader van het gezin, de 41-jarige Manodj B. Het is de tweede keer dat zij in deze geheime relatie in verwachting raakt en ze is deze keer vastberaden het kindje te houden. Sindsdien werd het oorverdovend stil.

Zoekacties tevergeefs

Die stilte duurde tot juni 2019. Toen zocht de politie de media op om in contact te komen met mensen die Sumanta kenden en wellicht meer informatie hebben. De eerste zoekactie wordt gehouden bij de Afsluitdijk waarna het zoekgebied zich verplaatst naar het Robbenoordbos, dat met behulp van het Veteranen Search Team wordt uitgekamd.

Dan valt het onderzoek door de coronacrisis langere tijd stil, tot er in november 2020 een doorbraak komt. Een 34-jarige man uit Rijswijk wordt aangehouden en niet veel later Manodj B. uit Hoorn en zijn vader 'opa Dwarka'. Uit afgeluisterde gesprekken zou blijken dat Manodj B. Sumanta zou hebben doodgestoken met een mes en haar lichaam zou hebben kwijtgemaakt met chemicaliën, zo bleek uit een eerdere zitting in februari.

Deel van een schep

Op 19 april dit jaar startte de politie met een nieuwe zoekactie in recreatiegebied De Hulk bij Scharwoude. Deze specifieke plek kwam naar voren door telefoondata in het onderzoek. Die dag wordt een deel van een schep gevonden in het water.

Een ruime maand later wordt opnieuw een grootschalige zoekactie opgetuigd die een week in beslag neemt met een nieuw, specialistisch team bestaande uit grondradarexperts, specialisten met speurhonden en recherchespychologen. Het terrein ter grootte van een schiereiland is vele malen groter dan de eerste zoekacties, ook in het water wordt met duikers gezocht. Ondanks de inspanning, leveren ook deze zoekacties uiteindelijk niets op tot grote teleurstelling van de familie.

'Kaken op elkaar'

"De verdachte en het hele gezin houden de kaken stijf op elkaar. Het is voor de familie van Sumanta zo onwerkelijk, het is niet te bevatten. Ieder onderzoek was er de hoop, en dan weer teleurstelling. Dat breekt hen op", aldus advocaat Priya Soekhai.

De tussentijdse zitting vindt deze ochtend plaats in de rechtbank in Alkmaar. Het Openbaar Ministerie (OM) wil nog niks zeggen over het onderzoek en of daarin ook de resultaten van de zoektochten worden besproken. Naast hoofdverdachte Manodj B., zijn ook vader Dwarka B. en de 34-jarige man uit Rijswijk nog steeds verdachten in de zaak.

De ouders van Sumanta zullen de zitting telefonisch vanuit Suriname volgen. Soekhai: "Ik verwacht dat we na deze zaak een datum krijgt voor een inhoudelijke behandeling. Dan is de kans groot dat we de zaak misschien zonder de vondst van een lichaam doen."

Bekijk hier de beelden van de laatste zoektocht: