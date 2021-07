Poolse man 'doorweekt' aangehouden na woninginbraak Andijk

Afgelopen nacht is er ingebroken bij een huis aan de Gerrit de Vriesweg in Andijk. Een 33-jarige Poolse man is daarbij aangehouden. Na een vermoelijke vlucht door de sloot, werd hij in de buurt van de woning opgepakt.

De 76-jarige bewoonster hoorde hard gebonk vanaf de benendenverdieping en sloeg om 00.35 uur alarm. Toen de politie er was, bleek er inderdaad schade te zijn aan het huis. De inbreker was al vertrokken. Niet veel later werd met behulp van een speurhond de verdachte doorweekt aangetroffen. De Pool had onder andere twee breekijzers bij zich en was door de sloot gevlucht. De man is aangehouden en verhoord op het politiebureau.