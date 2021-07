Dit weekend DJ's op Amsterdamse priklocatie om jongeren over de streep te trekken

In de vaccinatielocatie in de NDSM-loods in Amsterdam-Noord vindt dit weekend een speciaal evenement plaats. Met DJ's probeert de GGD jongeren over te halen zich toch voor de eerste keer te laten vaccineren.

Eigenlijk zouden er dit weekend twee festivals plaatsvinden op het terrein: Pleinvrees en De Zon. Dat leverde begin deze maand commotie op omdat mensen die een afspraak hadden gepland een sms'je kregen dat de afspraak niet door kon gaan.

Omdat de regering alle festivals in Nederland echter heeft afgelast, besloot GGD Amsterdam de NDSM Loods toch te openen met een vaccinatieprogramma gericht op jongeren. Iedereen vanaf 12 jaar kan zonder afspraak langskomen om zich onder de tonen van de muziek van de dj's voor de eerste keer te laten vaccineren. Voor mensen die zaterdag of zondag al een afspraak hebben staan op de locatie geldt dat die afspraak blijft staan.

Beschermen

"We willen graag álle Amsterdammers de kans geven om die coronaprik te halen en zo zichzelf en de mensen om hen heen te beschermen", aldus wethouder Simone Kukenheim. "Ongeacht leeftijd, taal of achtergrond. Daarom gaan we met prikteams de wijken in, werken we samen met buurtteams om voorlichting in diverse talen te geven en organiseren we activiteiten als deze voor jongeren. Hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe sneller de stad weer open kan en we samen weer op een festival of ander evenement kunnen staan.”