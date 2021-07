Opnieuw miljardenverlies voor Air France-KLM, aantal passagiers krabbelt op

Air France-KLM heeft afgelopen kwartaal wederom een miljardenverlies geleden: de luchtvaartcombinatie schreef voor 1,5 miljard euro aan rode cijfers. Een flink deel daarvan wijt AirFrance-KLM aan de gevolgen van de coronacrisis, want door de wereldwijde pandemie nemen veel minder mensen het vliegtuig dan daarvoor. Wel klinkt er voorzichtig optimisme: de boekingen nemen weer toe.

Langzaam komen er ook steeds meer vluchten. De luchtvaartcombinatie verwacht in het derde kwartaal - met zomermaanden juli en augustus - weer op 60 tot 70 procent van de capaciteit van voor de pandemie te vliegen.

Air France, KLM en dochterondernemingen als Transavia vervoerden tussen april en juni van dit jaar zo'n 7 miljoen passagiers, een vervijfvoudiging van een jaar eerder toen vliegen wereldwijd bijna niet mogelijk was. Toch ligt het aantal reizigers nog flink lager dan voor de uitbraak van het coronavirus: vergeleken met twee jaar geleden vervoerde Air France-KLM de helft minder reizigers.

Wel doet Air France-KLM een beroep op nieuwe overheidssteun. Er is extra geld nodig omdat de schulden de eigen bezittingen nog altijd met 3,6 miljard overschrijden.

Het verlies is vergelijkbaar met het eerste kwartaal van dit jaar toen er ook voor 1,5 miljard euro aan rode cijfers werd geschreven. Het verlies ligt daarentegen wel ruim een miljard lager dan exact een jaar geleden, maar dat heeft Air France-KLM bewerkstelligd door flinke kostenbesparingen door onder meer het schrappen van duizenden banen.

