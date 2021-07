Olympische uitschakeling een feit voor Haarlemse beachvolleybalster Sanne Keizer

Het is Sanne Keizer niet gelukt zich te plaatsen voor de volgende ronde op de Olympische Spelen. Samen met Madelein Meppelink verloor de Haarlemse alle drie de spannende poulewedstrijden in Tokio.

Tegen het Amerikaanse duo April Ross en Alix Klineman werd het 22-20, 17-21 en 5-15. Keizer/Meppelink moest winnen om nog kans te maken op de volgende ronde. Na de gewonnen eerste set stond het Nederlandse duo ook met 12-9 voor in het tweede bedrijf, maar daarna ging er veel mis in de stromende regen.

Keizer zal nog vaak terugdenken aan de vorige partij. Toen verspeelde ze zes matchpoints tegen Xue/Wang uit China (21-19, 29-31 en 13-15). Ook de eerste poulewedstrijd was spannend. Het Spaanse duo Liliana/Elsa won toen met 21-19, 18-21 en 14-16.

"Ons seizoen is nog niet voorbij. Maar we gaan nu allebei wel even goed nadenken en kijken hoe we nu verdergaan", aldus Keizer tegen de NOS.