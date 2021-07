Verkiezingen: Ecomare of Hoenderdaell als Leukste Uitje van Noord-Holland?

Ecomare op Texel en landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna zijn genomineerd voor de titel Uitje van 2022 in Noord-Holland. De jaarlijkse verkiezing van de ANWB is altijd weer een spannend moment, zeker in een moeilijk coronajaar. De parken zijn heel blij dat ze weer open zijn, laten ze weten aan mediapartner Regio Noordkop .

Ecomare op Texel is een begrip. Het waddencentrum is begonnen als opvang voor zeezoogdieren en vogels, maar ook een educatiecentrum over het leven op en rond de Wadden. "We zijn uniek voor Nederland," vertelt Marion Barth van Ecomare.

Hoenderdaell is van oorsprong een natuurgebied met een dierentuin en opvang voor grote katachtigen. Er is ook een opvang voor dolfijnen en bruinvissen in aanbouw. Daphne Pels: "Zo proberen we heel veel goeds te doen, niet alleen voor bezoekers maar ook voor de dieren."

Verder staan in Noord-Holland ook onder meer het Zuiderzeemuseum en Sprookjeswonderland in Enkhuizen, de Linnaeushof in Bennebroek en het Scheepvaartmuseum in Amsterdam op de nominatie voor het Leukste Uitje 2022 van Noord-Holland.

Stemmen voor het leukste uitje van Noord-Holland kan nog tot en met 31 oktober.