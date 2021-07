OM in beroep tegen twee jaar jeugddetentie voor dodelijke schietpartij in Hoofddorp

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in hoger beroep tegen de uitspraak in de zaak rond het dodelijk schietincident aan de Opaallaan vorig jaar juli . Het OM eiste een gevangenisstraf van 10 jaar, maar Hoofddorper Lars V. kreeg eerder deze maand twee jaar jeugddetentie opgelegd.

De rechtbank volgde daarmee het advies van verschillende experts op om de 19-jarige Lars V. via het jeugdstrafrecht te berechten. Maar de officier van justitie besluit nu om dat besluit aan te vechten.

Jeugd- of volwassenenstrafrecht?

"De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan doodslag, tijdens een drugsdeal heeft hij zijn geladen vuurwapen gepakt en een 19-jarige Amsterdammer doodgeschoten." In het requisitoir vult ze aan: "Verdachte is natuurlijk jong, maar zijn negatieve proceshouding, zijn bewuste keuze om zich te begeven in het criminele milieu en daarvan - ook na het schietincident - geen afstand te nemen, wegen mee om hier het volwassenenstrafrecht toe te passen."

Mislukte drugsdeal

De oorzaak van de dodelijke schietpartij is een mislukte drugsdeal en het slachtoffer was de 19-jarige Miriondy uit Amsterdam. Begin juli vorig jaar werd hij op klaarlichte dag doodgeschoten aan de Opaallaan.

Verdachte Lars V. woonde aan de Opaallaan en vertelde tijdens de inhoudelijke behandeling gehandeld te hebben uit angst. Hij vertelde op die zitting dat hij had afgesproken om wat hasj te verkopen, maar volgens Lars waren de Amsterdammers van plan hem te beroven.

Het is nog niet bekend wanneer het hoger beroep dient.