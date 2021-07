OM in beroep tegen twee jaar jeugddetentie voor dodelijke schietpartij Hoofddorp

Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de uitspraak in de zaak rond het dodelijk schietincident aan de Opaallaan vorig jaar juli . Het OM eiste een gevangenisstraf van 10 jaar, maar Hoofddorper Lars V. kreeg eerder deze maand twee jaar jeugddetentie opgelegd.

De rechtbank volgde daarmee het advies van verschillende experts op om de 19-jarige Lars V. via het jeugdstrafrecht te berechten. Maar de officier van justitie besluit nu om dat besluit aan te vechten.

Jeugd- of volwassenenstrafrecht?

"De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan doodslag, tijdens een drugsdeal heeft hij zijn geladen vuurwapen gepakt en een 19-jarige Amsterdammer doodgeschoten." In het requisitoir vult ze aan: "Verdachte is natuurlijk jong, maar zijn negatieve proceshouding, zijn bewuste keuze om zich te begeven in het criminele milieu en daarvan - ook na het schietincident - geen afstand te nemen, wegen mee om hier het volwassenenstrafrecht toe te passen."

