Teleurstellende vijfde plaats voor roeiers Holland Acht in Tokio

De olympische roeifinale van de Holland Acht is uitgelopen op een teleurstelling. Na een matige start kwam de Nederlandse ploeg er niet meer aan te pas. De Holland Acht moest genoegen nemen met de vijfde plaats in Tokio.

Voor Amsterdammers Bjorn van den Ende, Robert Lücken, Jasper Tissen, Simon van Dorp, Maarten Hurkmans, Mechiel Versluis, Ruben Knab, Bram Schwarz en stuurvrouw Eline Berger zat een medaille er geen moment in. De start was niet goed genoeg, waardoor de achterstand op de concurrentie meteen te groot werd.

"We zijn dit jaar niet een stabiel presterende ploeg. Dan heb je ook uitschieters naar beneden"

"Een teleurstelling, zo kan je het wel noemen ja", vertelt Knab aan de NOS. "Het was gewoon niet goed genoeg. De anderen waren beter. We zijn dit jaar niet een stabiel presterende ploeg. Dan heb je ook uitschieters naar beneden." Op de Spelen van Rio in 2016 pakte de Holland Acht nog het brons.

Het goud ging nu naar Nieuw-Zeeland. In de serie werd die ploeg tweede achter Nederland. Ook Groot-Brittannië kreeg toen klop van de Holland Acht, maar roeiden vannacht naar het zilver. Duitsland mocht naar het podium voor brons.