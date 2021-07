Dit is voor de vierde keer het schoonste strand van Noord-Holland

Heb je geen zin om naast stinkende sigarettenpeuken en lege bakjes patat te liggen als je aan het genieten bent van de zon? Dan moet je naar het strand in Heemskerk gaan. In het kader van de online verkiezing op Supportervanschoon.nl werd het strand tot een van de schoonste stranden van Nederland verkozen. Ook stranden in Bergen, Egmond, Wijk aan Zee, Texel, Den Helder, Zandvoort en Bloemendaal deden mee aan de wedstrijd.

Op het strand van Noordwijk nam de Heemskerkse wethouder Frits Brouwer de titel in ontvangst. Brouwer gaf aan dat de gemeente weer ontzettend trots is om na drie keer weer in de prijzen te vallen. Hij spreekt vooral ook vol lof over Strandvereniging Heemskerck, die het hele zomerseizoen ervoor zorgen dat het strand schoon blijft. "Dat geeft zoveel extra betrokkenheid, zij gaan er echt voor. Hun inzet heeft als effect dat wij nog maar één keer per jaar het strand machinaal moeten schoonmaken. We hebben een prachtig strand en dat willen we graag zo houden."

Schoonste strand van heel Nederland

Het strand van Sluis is uitgeroepen tot het Schoonste Strand van Nederland. De Strandverkiezingen zijn een initiatief van Rijkswaterstaat en worden georganiseerd door Strand Nederland. In totaal werden er 95 opgangen en stranden langs de hele Nederlandse kust geïnspecteerd en bezochten inspecteurs 147 strandpaviljoens. Op www.strandinspecties.nl kun je zien hoe jouw favoriete strand gewaardeerd wordt.

Coronatijd

Aad de Bloois is hoofdinspecteur en vertelde tijdens de uitreiking bewondering te hebben voor de hardwerkende ondernemers aan de kust in coronatijd. "Het is erg zwaar voor paviljoenhouders. Ondertussen beseffen ze dat ze ondernemen in de natuur en nemen ze hun verantwoordelijkheid om alles bij te houden en zich dus in te zetten voor een schone kust."