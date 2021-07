Meer leren over dijkversterking tijdens onze Zomertoer in Edam

NH radio-presentator June Hoogcarspel staat vandaag met haar Zomertoer op camping de Zeevangshoeve in Edam. We nemen een kijkje achter de schermen en gaan in gesprek met zangeres en cabaretier Karin Bloemen. Ook vertelde Jan Visser of er nog zomers weer op komst is dit weekend. Koen is vandaag aan het suppen en leert ons meer over dijkversterking.