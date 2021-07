Ajacied Sean Klaiber scheurt kruisband

Sean Klaiber is op het trainingskamp in Oostenrijk zwaar geblesseerd geraakt aan zijn knie. Op Instagram meldt de rechtsback van Ajax dat hij een gescheurde voorste kruisband heeft opgelopen tijdens een partijspel.

De 26-jarige verdediger heeft het trainingskamp verlaten en is overgebracht naar Amsterdam voor verder onderzoek in het ziekenhuis. Gevreesd wordt voor een kruisbandblessure aan zijn linkerknie en dat bleek terecht te zijn. Klaiber zal in ieder geval een groot gedeelte van het komende seizoen moeten missen.

