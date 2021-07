Bloemen voor verdronken Mees (24): "Hij was zo'n pretletter, dit is zo verdrietig"

Tientallen bossen bloemen en kaarten bij het pontje van Breezand. Het is ter nagedachtenis is aan de maandag overleden Mees Langelaan (24) uit Julianadorp. De man probeerde na een bezoek aan een kermisborrel in Breezand, zwemmend het Noordhollandsch Kanaal over te steken ter hoogte van de pont en verdronk.

De dood van de kermisganger valt zwaar in zowel Breezand als in Juliandorp waar hij woonde. "Het is zo verdrietig. Hij was een echte pretletter, een goeie jongen," vertelt een inwoner uit Breezand die bij de bloemenzee komt kijken. Maandag is er een afscheidsdienst bij de Floratuin in Julianadorp waar Mees Langelaan werkte.