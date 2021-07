Yvonne van Gennip dolenthousiast over eigen sporthal: "En dat in mijn oude buurtje!"

Dat de naam van Yvonne daar bij zat, kwam voor de schaatskampioen als een verrassing. "Ik vond het al een eer en boven verwachting dat ik bij de laatste vier zat. Maar ik snap het wel, want ik heb best wel wat met die locatie."

"Laten we de naam Ed Koper in gedachten dragen"

Ed Koper, die in 2014 overleed, was een Haarlemse volleyballer. "Ik hoop dat we deze naam in gedachten kunnen dragen. Ed heeft veel betekent voor het volleybal in de stad, ik had het hem dan ook echt gegund."

De Ed Koper Hal had zeker niet misstaan voor een sportcomplex waar gevolleybald gaat worden. Toch heeft de olympisch schaatskampioene van 1988 ook veel met de locatie waar de nieuwe sportaccommodatie komt. "Ik heb jaren geturnd bij Leonidas in de gymzaal van Het Schoter. Dat is er vlak naast."

In het aanliggende park werd misschien wel de basis gelegd voor haar drie gouden plakken op de Spelen van '88 in Calgary. "Het is mijn oude buurtje en ik heb goede herinneringen aan het Schoterbos. In de zomer deden wij in dat park onze sprinttrainingen. Dat aan die plek nu de nieuwe hal mijn naam krijgt, vind ik dus echt ontzettend leuk."

Opening hangt af van winterspelen

Een overgrote meerderheid van de ruim tweeduizend stemmen, heeft gestemd op Yvonne van Gennip. "Ik wil graag iedereen die op mijn heeft gestemd bedanken", zegt de voormalig schaatsster.

Als je een potje wil sporten in de nieuwe hal moet je nog even wachten. Naar verwachting is het sportcomplex, met een zaal en drie tribunes, eind dit jaar af. De feestelijke opening zal ergens begin dit jaar zijn.

De datum daarvan is nog niet bekend. "Dat hangt een beetje af van de winterspelen en schaatswedstrijden waar ik bij zal zijn", lacht Yvonne.