12 jaar cel voor doodschieten kapper Seif Ahmed in bijzijn van dochtertje

M. heeft de moord op zijn vriend altijd ontkend, maar volgens het Openbaar Ministerie is er genoeg bewijs dat hij degene was die Ahmed op 1 oktober 2019 doodschoot.

Zo zou er frictie zijn ontstaan tussen de twee vrienden over een groot geldbedrag. M. zou het spaargeld van Ahmed in bewaring hebben, die spaarde voor een kapperszaak in Nieuw-West. Toen Ahmed dat geld terug wilde hebben en M. het maar niet gaf, ontstonden er problemen.

Doodgeschoten

Op 1 oktober 2019 krijgt de politie een 112-melding binnen. Een voorbijganger ziet rond 17.15 uur een man met een bebloed gezicht tegen het raam in een auto zitten, met een vuurwapen in zijn handen. Dan ziet hij een klein meisje op de achterbank zitten, wat de dochter van de zojuist neergeschoten Seif Ahmed blijkt te zijn.

Een getuige zag M. wegrijden van de plaats delict. De mannen hadden een afspraak om elkaar die dag te zien op de parkeerplaats in Duivendrecht. Mogelijk zou de afspraak op de parkeerplaats gaan over het spaargeld van Ahmed.

Bewijs

Het dna van M. werd gevonden op het wapen dat in de handen van Ahmed lag. Volgens M. zou Ahmed zelfmoord hebben gepleegd, maar het OM acht het meer waarschijnlijk dat M. het wapen in zijn handen heeft gelegd nadat hij Ahmed door zijn hoofd schoot.

Ook werden er schotresten in de auto en op de jas van M. gevonden. Ten slotte heeft M. na afloop een spraakbericht gestuurd naar de telefoon van Ahmed, met het bericht dat alles wel goed zou komen. Volgens het OM laat dit zien dat M. kil en berekenend te werk ging.

Undercoveragenten

Het OM had eerder veertien jaar cel geëist. De straf is met twee jaar verminderd omdat de politie bijzondere opsporingsmethoden inzette die te ver gingen. Zo werd de onschuldige zus van M. achtervolgd en bedreigd door undercoveragenten. Volgens het politiedossier schreeuwden ze: "Bitcoins, ik wil alleen bitcoins. Jij en Ab hebben een kanker groot probleem. 150.000 euro. Betaal die kanker doekoe. Regel die kanker shit".

AT5/NH Nieuws ging in gesprek met de onschuldige zus, die hierdoor maandenlang in doodsangst zat. "Stelletje hypocriete leugenaars", vindt de zus. "Ik snap niet dat ze zo ver zijn gegaan. Ik heb er niets mee te maken." Ook M. zelf ontving een kaart met dreigende teksten. Volgens het OM waren die acties niet proportioneel, waardoor de straf is verminderd.