OM eist tien jaar cel voor doodsteken huisgenoot om 'geluidsoverlast'

Dank Het Openbaar Ministerie heeft tien jaar cel geëist tegen Edwin D. De man wordt ervan verdacht zijn huisgenoot om het leven te hebben gebracht. Ook zou hij hebben geprobeerd een andere huisgenoot en de woning in brand te steken.

D. (56) woonde samen met twee huisgenoten in de Romolenstraat in Haarlem. Daar ondervond hij naar eigen zeggen veel geluidsoverlast van zijn medebewoners. Op 14 juli werd deze overlast zo groot dat bij D. de stoppen doorsloegen en hij een van zijn huisgenoten met zeven messteken om het leven bracht.

Daarna probeerde hij de andere huisgenoot te overgieten met terpentine en in brand te steken. Voordat D. hem in de brand kon steken, ontkwam de medebewoner. Daarna stak hij het huis in brand.

Beperking

D. vroeg in aanloop naar zijn proces om psychologisch te worden onderzocht. De rechtbank stemde hiermee in. Hieruit bleek dat D. een verstandelijke beperking heeft.

De rechtbank doet 12 augustus uitspraak.