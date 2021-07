Vier jaar cel en tbs voor schietpartijen in Den Helder

De 23-jarige Kevin P. moet vier jaar de cel in voor twee schietpartijen in Den Helder begin vorig jaar. In maart 2020 schoot hij eerst op twee mensen in een winkelcentrum, een paar dagen daarna schoot hij een man neer, die zwaargewond aan zijn buik raakte.

De schietpartij in het winkelcentrum vond op 15 maart 2020 plaats. Volgens verdachte P. wilde hij een van de twee mensen waarop hij schoot bang maken. Niemand raakte uiteindelijk gewond. De rechter zag ook onvoldoende bewijs dat de 23-jarige van plan was het tweetal van het leven te beroven, en werd hij hiervoor vrijgesproken.

De rechter vond de 23-jarige P. wel schuldig aan een schietpartij een paar dagen later, ook in Den Helder. De jongeman was op 21 maart 2020 betrokken bij een drugsdeal. Die liep uit de hand, waarop P. meerdere malen op het slachtoffer heeft geschoten. Hierbij raakte de man zwaargewond aan zijn buik. Dat P. zich probeerde te verdedigen, omdat het slachtoffer als eerste een wapen zou hebben getrokken, vond de rechter niet bewezen.

Inbraak

De 23-jarige P. werd ook verdacht betrokken te zijn geweest bij een inbraak in een woning in Den Helder in augustus 2019. Daarvoor zag de rechter onvoldoende bewijs en sprak hem daarvan vrij. Wel werden bij de man een deel van de gestolen spullen teruggevonden, waarvoor hij wel wordt veroordeeld.

Naast dat P. vier jaar de cel in moet, moet hij zich ook verplicht laten behandelen aan een psychische stoornis. Volgens meerdere deskundigen is de man vanwege die stoornis verminderd toerekeningsvatbaar.