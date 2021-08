Geen geld voor groen: gemeenten aan vooravond van wildgroei en onkruid?

De gemeente moet daarom voor bepaalde onderdelen extra geld uittrekken. Hoorn voorziet een tekort van 3,7 miljoen euro in 2023 tot ruim 6,9 miljoen euro in 2025 binnen de budgetten waarmee onder meer de kosten voor groenonderhoud worden gedekt. De woordvoerder van Amstelland vertelt dat het in een groeizame zomer kan zijn dat er een aantal maanden meer onkruid is.

De voorbeelden in West-Friesland staan niet op zichzelf: uit navraag bij enkele andere gemeenten, blijkt dat ook andere delen van de provincie hiermee worstelen. Al is nog niet overal sprake van directe bezuiniging. Zo laat de gemeente Haarlem weten dat de budgetten door de toenemende eisen wel té krap worden.

Ook Stede Broec doet minder aan onderhoud en beheer in parken, blijkt uit de begroting van 2021 . Zo wordt er onder meer minder gemaaid en minder onkruid bestreden op o.a. grindpaden.

Om geld te besparen hebben sommige gemeenten, volgens het rapport 'Gemeenten in de knel' van april 2021, ervoor gekozen te bezuinigen op beheer en onderhoud van openbaar groen. Ook Medemblik bezuinigt op groenonderhoud, blijkt uit haar dekkingsplan. In bepaalde gebieden wordt minder geveegd en minder onkruid verwijderd, tot groot ongenoegen van buurtbewoners.

Quote

Aanpassingen aan de inrichtingen zouden volgens hem kunnen helpen om de problemen deels terug te dringen, maar dat vereist wel de nodige investeringen. Het accepteren dat er nou eenmaal meer onkruid of overhangend groen is of het toekennen van meer middelen aan groenonderhoud ten koste van andere zaken, ziet hij eveneens als mogelijke oplossing.

Volgens Alkmaar kan adoptie van stukken groen door bewoners zorgen voor de nodige besparingen. Op een aantal plekken in de gemeente gebeurt dat al. Ook in West-Friesland doen gemeenten een beroep op de inwoners. Zo vroeg Koggenland recent of mensen hun steentje bij konden dragen door zelf onkruid te wieden.

Verkoop reststroken groen

Hoorn is met een groep wijkbewoners een initiatief gestart onder de naam Risdam-Noord Groen. Inwoners hebben al diverse stukken openbaar groen geadopteerd. Toch zorgt zelfbeheer volgens ingenieur tuin- en landschapsinrichting Ellis Kaspers nauwelijks voor kostenbesparing.

Het vraagt namelijk om aansturing vanuit de gemeente. Bovendien zijn mensen volgens haar vaak geneigd na een jaar of vijf met het project te stoppen en terugvorming naar openbaar groen is duur. Beter kunnen gemeenten volgens haar reststroken langs huizen aan buurtbewoners verkopen. "Dat is een stuk efficiënter."