Buurtbus staat te springen om nieuwe chauffeurs door reizigerstoename

De buurtbus 438, die rijdt tussen Andijk en Enkhuizen, ziet het aantal reizigers deze periode weer toenoemen en breidt daarom het aantal ritten uit. Daarmee is er ook een schreeuw naar nieuwe, vrijwillige chauffeurs. "Mensen durven weer meer met de bus, dus we zijn weer bijna op volle sterkte", aldus Ed Schoonhoven van Buurtbus WASE.

Na een jaar stil te hebben gestaan door corona, kon de buurtbus eind maart eindelijk weer de weg op. Maar na de herstart moesten veel reizigers de bus wel weer opnieuw ontdekken. "In de eerste paar maanden hadden we nog maar zo'n 1.500 reizigers per maand, terwijl dat er normaal zo'n 5.000 zijn", legt Schoonhoven uit.

In de coronacrisis is de buurtbus veel reizigers verloren. "Met name op de kleine afstanden, zoals in de binnenstad van Enkhuizen, kozen reizigers voor een 'veiliger' alternatief als de elektrische fiets." Ook voor veel (gepensioneerde) chauffeurs was het een spannende tijd. Schoonhoven: "We zijn voorzichtig geweest, maar inmiddels is vrijwel iedereen gevaccineerd en rijdt weer."

Extra ritten

De buurtbus gaat na de zomervakantie in de middagspits extra ritten rijden en is daarom dringend op zoek naar nieuwe chauffeurs. "Nagenoeg alle chauffeurs zijn gepensioneerd en zijn in coronatijd ook voorzichtig geweest. Maar nu zijn de meesten gevaccineerd en durven weer de weg op."