Afdankertjes komen tot bloei bij plantengoeroe Jolanda

Ze ruilt, stekt en is dankzij haar groene vingers een soort plantendokter. Jolanda de Koning runt een plantenopvang in Alkmaar. "Een uit de hand gelopen hobby." Haar woonkamer staat vol met 'groene vrienden'. Afdankertjes kunnen bij 'Jo de Groene Koning' rekenen op een tweede leven. En niet zelden wordt de vorige eigenaar later verrast met een gezonde stek.

Zo had een vriendin een koraalcactus rhipsalis. "Op gegeven moment kwamen er mieren in en dat vond ze vreselijk. Die plant heb ik toen in huis gehaald, verpot en er stekken vanaf gehaald. Die heeft zij nu en de volwassen plant hangt bij mij. En zo gaat het met alle planten. Ik vind het gewoon heel leuk om ze door te geven." Met haar groene vingers is ze een soort plantendokter en geeft ze advies. "Ze noemen me ook wel de plantengoeroe."