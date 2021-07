Meer dan de helft van ondernemers dreigt NOW-steun terug te moeten betalen

Om dat laatste maakt het UWV zich met nog een paar maanden voor de deadline zorgen. In elke regio van onze provincie heeft minder dan de helft van de werkgevers die steun ontving een definitieve berekening aangevraagd. In Noord-Holland Noord gaat het om bijna 46 procent van de ondernemers, 43 procent in de Zaanstreek en 42 procent in de IJmond en Zuid-Kennemerland. De cijfers komen uit een enquête die de instantie hield onder zo'n 5.400 werkgevers die begin vorig jaar een beroep hadden gedaan op de steunmaatregel.

De ondernemers kregen de steun uitgekeerd nadat deze was aangevraagd, nu ruim een jaar later moeten de werkgevers een definitieve berekening van hun tegemoetkoming aanvragen bij het UWV. Ze hebben tot en met oktober de tijd om die aanvraag tot het berekenen van het definitieve steunbedrag in te dienen. Gebeurt dat te laat, dan lopen ondernemers de kans om de complete steun die is voorgeschoten terug te moeten betalen.

Het gaat om NOW-steun die voor begin april tot eind mei vorig jaar is aangevraagd. Met de steun konden ondernemers bijvoorbeeld het personeel door blijven betalen in de periode dat ze door de coronamaatregelen van de overheid waren getroffen. Ruim 139.000 werkgevers deden hier een beroep op.

"Dat we nu slechts rond 44 procent zitten, is zorgwekkend"

Van de steunontvangers die nog geen aanvraag hebben ingediend, zegt een groot deel nog bezig te zijn met het verzamelen van de nodige documenten of op bijvoorbeeld een accountantsverklaring. Maar 37 procent van de ondernemers onderneemt geen actie, omdat ze niet weten dat ze zelf een aanvraag moeten indienen.

Drukte

Het UWV erkent zelf ook wel dat er nog enkele maanden de tijd is om in actie te komen, maar bestuurslid Janet Helder maakt zich toch zorgen. "Geen definitieve berekening betekent dat de tegemoetkoming op nul wordt vastgesteld en je dus je hele voorschot moet terugbetalen. Dat willen we voorkomen. Dat we nu slechts rond 44 procent zitten, is dus zorgwekkend."

Uit de enquête van het UWV blijkt ook dat 15 procent van de ondernemers zegt nog bewust te wachten. Maar toch is het advies om zo snel mogelijk in actie te komen, zegt Helder. "Het is ontzettend druk bij boekhouders en accountants momenteel. Daarom is het echt belangrijk dat werkgevers weten dat ze zelf in actie moeten komen en dat ze nu aan de slag moeten."

Wirwar aan regels

Ondernemers zeiden begin dit jaar tegen NH Nieuws dat ze de regels rond alle steunmaatregelen erg lastig vinden. Ze spreken over een wirwar aan regels en twijfelen constant of ze die niet overtreden.

Het UWV zegt ondernemers in de aanvraag te ondersteunen met uitlegvideo’s, stappenplannen en simulatietools. Ook is er een speciaal telefoonnummer geopend waar ondernemers met vragen terechtkunnen.