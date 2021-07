Hockeymannen staan dankzij Brinkman en Janssen in kwartfinale op Spelen

De hockeyers zijn nog niet in hun beste doen, maar de volgende ronde is in ieder geval een feit. Hoewel Oranje een comfortabele voorsprong weggaf tegen Groot-Brittannië (2-2), is Oranje zeker van de kwartfinale. Bloemendaal-speler Thierry Brinkman en Jip Janssen uit Naarden waren trefzeker.