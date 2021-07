Amsterdam NL V Verzet tegen nieuwbouw op plek brandweerkazerne: "Het wordt flink hoger dan ons pand"

De bewoners rondom de oude brandweerkazerne in de Willibrordusstraat in Amsterdam voelen zich niet gehoord. De oude kazerne is momenteel een garage voor auto's uit de buurt, maar het eigendom van de gemeente wordt straks waarschijnlijk verbouwd tot een pand van drie verdiepingen.

De buurtgarage is nu één verdieping hoog. In dit pand zouden 26 appartementen moeten komen, onder andere bedoeld voor jongeren die begeleid moeten wonen. Gitta van Buuren kijkt vanuit haar woning op de kavel uit. "De muur van het gebouw zal tot zeker twee derde van mijn balkon lopen, waardoor ik weinig zonlicht meer heb", zegt ze. Ook verdwijnt door het nieuwe pand haar raam aan de zijkant van het huis.

Quote "Als je het eenmaal kwijt bent, krijg je het nooit meer terug" Gitta van Buuren - buurtbewoner

De bewoners zeggen niet tegen meer woningen voor deze kwetsbare doelgroep te zijn, maar zijn ervan overtuigd dat een andere locatie zich er beter voor zal lenen. "We worden behandeld alsof we het gewoon niet in onze achtertuin willen, maar dat is niet zo." Daarbij komt dat de communicatie vanuit de gemeente volgens de bewoners al jaren slecht loopt. "We hebben alles zelf actief moeten opvragen om erachter te komen wat de plannen met het pand zijn" zegt buurtbewoner Ton Damen. Gitta van Buuren vult aan: "Sommige buurtbewoners hebben nog steeds niets via de officiële weg gehoord."

Quote "De bewoners willen zelf bepalen wat er met de kavel gebeurt en dat kan helaas niet" Sebastiaan Capel, stadsdeelvoorzitter

Stadsdeelvoorzitter Sebastiaan Capel kan zich niet vinden in deze uitspraken. "Wij hebben genoeg geïnformeerd. Natuurlijk kan het altijd meer, maar ze hebben de kans gekregen om sessies bij te wonen en inspraak te leveren. Maar de bewoners willen zelf bepalen wat er met de kavel gebeurt, en dat kan helaas niet."

SP-raadslid Tiers Bakker is het wel met de bewoners eens. "Ze horen inspraak te hebben op wat er in hun buurt gebeurt en dit is een probleem in heel de stad. In De Pijp zijn er meer gevallen waarbij huizenbouw het enige doel lijkt. " Gitta van Buuren hoopt dat de plannen nog gewijzigd worden. "Wees verstandig en behoud dit als maatschappelijk vastgoed. Als je het eenmaal kwijt bent, krijg je het nooit meer terug."