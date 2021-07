Haarlem wordt langzaam een straatkunststad

Met onlangs twee nieuwe muurschilderingen in Schalkwijk begint Haarlem verdacht veel op een straatkunststad te lijken. Zo zijn er al schilderingen te zien in Noord, op parkeergarage de Kamp en de Johan van Vlietstraat. "Zou leuk zijn als er een straatkunstroute gaat komen."

Eric Coolen bij zijn muurschildering - NH Nieuws

De twee nieuwste, kleurrijke aanwinsten prijken bij de Vereniging Marokkaanse gemeenschap aan de Stresemannlaan en op het gebouw van stichting Mooizooi aan de Europaweg. Directeur van die stichting Alice Taylor is blij met het eindresultaat. “Schalkwijk is toch een beetje een volgebouwd stadsdeel met niet de allermooiste panden – alhoewel daar nu met de nieuwbouw wel verandering in komt. Zulke schilderingen geven de omgeving een boost en kleur.” Gemeente juicht mee De gemeente Haarlem staat achter de kleurrijke verfversieringen en de buurtbewoners zijn er ook bij betrokken. Gaia de Amerikaanse straatkunstenaar, die deze schilderingen heeft gemaakt, ging in gesprek met buurtbewoners en uit die gesprekken putte hij inspiratie voor zijn kunstwerk. NH nieuws sprak Gaia tijdens zijn werkzaamheden. "We zien oud en nieuw Schalkwijk," vertelt Alice, "vertaald door twee personen op de schilderingen. De oudere is Thijs, een rasechte Schalkwijker. De ander is een coach van Triple ThreaT. Op hun shirts zijn oude landschappen afgebeeld samen met en het recycleteken van Mooizooi.”

straatkunst op gebouw Mooizooi - Michael van der Putten

Je ziet het al in andere steden als Rotterdam, maar volgens Alice zou het best eens kunnen dat er ook een streetartroute komt in Haarlem. Zo’n route brengt wandelaars langs alle straatkunstplekken, waar ook achtergronden worden verteld.

Een plek die dan zeker niet wordt overgeslagen is de Gierstraat. Aan de overkant van het Café heeft Eric Coolen ook 'streetart' geschilderd, al spreekt hij zelf liever van 'straatkunst.' “Ik ben ook lid van het Ampzing Genootschap (Ampzing Genootschap spreekt, schrijft, illustreert, exposeert en zingt graag in het Nederlands red.) en wij zijn tegen overbodig Engels, dus ik zeg liever straatkunst.” Oude garde, tijd voor vernieuwing Eric is vooral bekend als illustrator en ontwerper. Toen hij werd gevraagd om de schildering in de Gierstraat te maken, moest hij even nadenken. “Maar ik vond het wel meteen een enorme eer, dus ik heb het gedaan.” Op de schildering zie je onder andere het brommertje van, en Lennaert Nijgh zelf, kinderboekenschrijver Bies van Ede en Godfried Bomans. Vooral de oudere Haarlemse garde dus. “Dat is wel waar", lacht Eric. "Misschien moeten we er iets voor jongeren op tekenen. Hij denkt even na. "Chef'Special behoort wel tot jongeren toch? Laten we Joshua Nolet vragen dat is een heel goed idee.”

