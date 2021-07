Rundveemuseum gedeeltelijk heropend na brand: "Hopen in de winter klaar te zijn"

Het Rundveemuseum in Aartswoud werd deze winter getroffen door een verwoestende brand . De gehele ontvangstruimte moet worden vernieuwd, samen met een groot deel van de stallen. Nu, bijna een halfjaar na de brand, is er licht aan de horizon. “We verwachten dat de stallen eind september weer gerestaureerd zijn en we streven ernaar om deze winter weer mensen binnen te kunnen ontvangen.”

Bestuurslid Ada Kieft is optimistisch over de restauratie van het pand. “Na het in kaart brengen van de schade en de afwikkeling met de verzekering, merkten we dat sommige ruimtes handiger ingedeeld kunnen worden. We hebben samen met een architect nieuwe tekeningen gemaakt, een week geleden zijn we begonnen met de herbouw.”

Gedeeltelijk heropend

In de nacht van 7 op 8 februari liep het museum grote schade op door een brand in de meterkast. Inmiddels is het museum weer gedeeltelijk geopend voor buitenactiviteiten. De dieren, die na de brand tijdelijk werden overgebracht naar een omliggende stal, grazen alweer buiten nabij het nog altijd beschadigde museum.