Amsterdam NL V Jonge theatermakers kunnen eindelijk laten zien wat ze in huis hebben in Boslab

Na roerig coronajaar, waarin zelfs het voortbestaan van het Amsterdamse Bostheater ter discussie stond, wordt er weer volop theater gemaakt in het bos. Tijdens het Boslab Theaterfestival kunnen beginnende makers laten zien wat ze in huis hebben. Voor veel jonge theatermakers is het voor eerst na lange tijd dat ze weer eens voor publiek spelen.

“Gisteren tijdens de try-out hadden we ineens veertig mensen in het publiek. Dat was heel fijn, dan voel je meteen weer waar je het voor doet. Dan begin je weer te stralen en zie je ook weer licht”, vertelt Hali Neto, die samen met Gerben de Jong de mimetheatergroep Oakwood vormt.

“Ik was ook helemaal verleerd hoe het is om überhaupt voor publiek te staan”, vertelt Jurjen Zeelen van Collectief BrugMan, die samen met Dinda Provily het afgelopen jaar meerdere voorstellingen heeft gemaakt. "Die zijn allemaal in de ‘koelkast’ beland en waarschijnlijk blijven ze daar ook, want je moet verder”, vertelt Provily.

Dat het belangrijk is voor nieuwe makers om zicht te blijven ontwikkelen, weet ook artistiek leider van Boslab Frances Sanders. Zij stond 37 jaar geleden aan de wieg van het Bostheater. “Het Boslab is voor makers die pas zijn afgestudeerd. Het is belangrijk dat ze door kunnen gaan, dat ze hun eigen stijl kunnen opbouwen, dat ze ervaring krijgen en dat ze de vrijheid krijgen om te mogen maken wat zij willen maken”, vertelt ze gedreven.

Toch had het niet veel gescheeld of het Amsterdamse Bostheater had niet meer bestaan. Afgelopen zomer besloot het Amsterdams Fonds voor de Kunst geen subsidie meer toe te kennen aan het theater. “Gelukkig heeft gemeente Amsterdam de handschoen opgepakt en met steun van de gemeente Amstelveen ervoor gezorgd dat het Bostheater kan blijven bestaan. En daar zijn we heel dankbaar voor”, zegt directeur Ingejan Ligthart Schenk. Kiezen uit vier routes Voorlopig is het Bostheater gered en daarmee kan ook het Boslab blijven doorgaan. Het publiek kan kiezen uit vier routes en krijgt vervolgens drie verschillende voorstellingen te zien. In totaal zijn er 12 voorstellingen. Het theaterfestival duurt nog tot en met 7 augustus.