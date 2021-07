'Grootste Band van Nederland' cancelt optreden vanwege coronamaatregelen

"Ons motto 'Rockin in a free world' is compleet onmogelijk geworden", aldus Alain Timmers, mede-organisator van 'De Grootste Band van Nederland'. Op 12 september zouden een paar honderd popmuzikanten samen een optreden geven in het Kenaupark, maar de coronamaatregelen gooien wederom roet in het eten.

'De Grootste Band van Nederland' op de Grote Markt in Haarlem - Franklin van der Erf

'De Grootste Band van Nederland' is een jaarlijks terugkerend muzikaal 'superconcert' in Haarlem, waarbij honderden popmuzikanten gezamenlijk in de buitenlucht optreden. Eerder deden ze dat al op de Grote Markt en in juni stond het concert op de Botermarkt gepland. Dat kon door de coronamaatregelen niet doorgaan en daarom werd het concert naar 12 september verplaatst. Maar ook dat kan helaas niet doorgaan, zo laat organisator Alain Timmers weten. In een video op Youtube maakt Timmers het vervelende nieuws bekend aan de muzikanten en vertelt hij waarom er straks geen 'Rockin in a free world' uit het Kenaupark zal klinken.

In mei 2022 volgt dus de herkansing. Mocht je interesse hebben om onderdeel uit te maken van 'de Grootste Band van Nederland', dan heb je dus nog even de tijd om te repeteren. Er worden nog muzikanten gezocht. Hier is de setlist te vinden.