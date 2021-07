Politie zoekt dader drietal brandstichtingen aan Gangwerk in Hoorn

De politie zoekt één of mogelijk meerdere daders van drie brandstichtingsincidenten aan het Gangwerk in Hoorn. In januari werd een vuurwerkbom afgestoken voor een huis in de straat. Op 17 juni werd de auto van de desbetreffende bewoners in brand gestoken, na een mislukte poging tot brandstichting drie dagen eerder.

