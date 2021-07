Provincie wil plan over onafhankelijke metingen Tata Steel eerst van stichtingen horen

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) wil in gesprek over wat het miljoen-euro-plan van de drie IJmondse stichtingen precies inhoudt, voor de dienst eventueel toehapt. Vooruitlopend op dat gesprek zegt de toezichthouder alvast "voor het inzichtelijk maken van informatie en data voor iedereen te zijn, op een duidelijke manier, met de benodigde uitleg."

Antoinette Verbrugge van de stichting FrisseWind.nu is blij met de toenadering van de Omgevingsdienst: "Dat is goed nieuws. Ik weet zeker dat de stichting Schapenduinen en de stichting IJmondig, de architecten van dit plan, daar ook blij mee zullen zijn. Ik hoop op een open gesprek en dat ze ook echt gaan meedoen aan het onderzoek."

De stichtingen IJmondig, FrisseWind en Schapenduinen, die opkomen voor de volksgezondheid in de IJmond, hebben een miljoen euro verzameld om met drones en onderwaterrobots bronmetingen te (laten) doen naar de uitstoot van schadelijke stoffen in lucht en water door Tata Steel.

Zij zien zich genoodzaakt het heft in eigen handen te nemen, aangezien het vertrouwen bij de stichtingen in Tata, zijn meetgegevens, en de toezichthoudende instanties tot een absoluut nulpunt gedaald is.

Bekijk hieronder een reportage dat NH Nieuws maakte over het nieuwe miljoen-euro-plan.