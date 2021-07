Vondelpark Openluchttheater krijgt tóch een subsidie van de gemeente

Na vijfenveertig jaar bestaan leek de toekomst van het Vondelpark Openluchttheater in Amsterdam even onzeker. Dat omdat ze geen structurele subsidie voor de komende vier jaar hebben gekregen van de gemeente. Na pleidooien van het theater en haar bezoekers, heeft de gemeente besloten om het theater tenminste nog voor dit jaar te ondersteunen.

In augustus 2020 maakte het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) de subsidies bekend voor de komende vier jaar. In de theaterwereld vielen er toen harde klappen omdat er te veel aanvragen binnen waren gekomen. In totaal werden er 206 aanvragen gedaan, waarvan 115 werden toegekend.

Zo kreeg het Vondelpark Openluchttheater wel een positieve beoordeling, maar was er onvoldoende budget voor een structurele subsidie. En dat betekent dat het theater het zonder subsidie zou moeten doen, terwijl ze in de periode ervoor nog 109.275 euro aan subsidie ontvingen.

Financiële bijdrage

Een onzekere periode dus, maar nu heeft de gemeente besloten om het theater dit jaar nog te ondersteunen. "Jullie massale steun, hartenkreten, en hartverwarmende pleidooien, hebben bijgedragen aan de wending van de gemeente Amsterdam om ons dit jaar alsnog te ondersteunen met een beperkte financiële bijdrage", zegt het Vondelpark Openluchttheater in een bericht aan bezoekers.

"Dit betekent niet dat we er al zijn, maar wel dat we weer kunnen ademhalen. De strijd is nog niet gestreden, we houden vol, met hulp van jullie en al onze trouwe bezoekers, loyale artiesten en toegewijde vrijwilligers."

Deze zomer zijn er elk weekend optredens in het theater. Enkele artiesten zijn Trijntje Oosterhuis, Peter Pannekoek en Sarah Jane.