Nachtelijk avontuur op Mooie Nel: helikopter achtervolgt gestolen rubberbootje

Een 58-jarige Haarlemmer heeft vannacht om 3.00 uur een rubberboot proberen te stelen ter hoogte van de straat Rijnland in Spaarndam. Een buurman van de eigenaar zag het gebeuren en belde meteen de politie.

Agenten zagen de Haarlemmer en zijn gestolen boot vervolgens varen over de Mooie Nel en later over de Binnen en Buiten Liede.

De Haarlemmer negeerde de stopsignalen, waarop de politiehelikopter werd ingezet. Die zag dat de boot aanlegde aan het Liewegje en dat de verdachte zich in de bosjes verstopte. Daar kon hij worden aangehouden door toegesnelde agenten.

Betonschaar

Het slot van de boot bleek met een betonschaar te zijn doorgeknipt. De eigenaar heeft zijn vaartuig inmiddels weer terug.