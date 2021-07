Na drie jaar toch verbouwing zodat Damian (6) bij zijn familie kan blijven wonen

In de Duinroosstraat in De Koog is deze maand gestart met de verbouwing van het ouderlijk huis van de zesjarige Damian. De aanpassingen moeten het mogelijk maken dat de jongen, die lijdt aan een zeldzame genmutatie, alsnog bij zijn ouders en broertje kan blijven wonen.

De familie van Damian is al een jaar of drie bezig om de financiering van de verbouwing rond te krijgen. Zo was er een benefietconcert, werden er oliebollen gebakken en was er een fancy fair in het dorpshuis van De Koog. "We zijn iedereen enorm dankbaar. Afgelopen winter hebben we de benedenverdieping al aangepast. Het hele huis - en de tuin - zijn nu rolstoelvriendelijk, van groot belang. De plateaulift is geplaatst en zo kan Damian nu in zijn rolstoel naar boven", zeggen de ouders tegen mediapartner de Texelse Courant.

Damian lijdt aan de zeldzame GNB1-Gen-mutatie. Concreet houdt dat in dat hij ernstig achterblijft in zijn spierontwikkeling. Om zijn ontwikkeling zoveel mogelijk te kunnen stimuleren, is een oefenruimte van groot belang. Ook een douche met genoeg ruimte is nodig, omdat zelfstandig douchen niet lukt. Die ruimten zijn nu in aanbouw op de bovenverdieping van het huis. Ook in andere kamers in de woning wordt nu druk geklust.

Altijd vrolijk

Hoewel Damian erg ziek is, blijft hij altijd vrolijk. "Dat betekent niet dat er geen zorgen zijn", zegt zijn moeder Michelle. "Zo wordt zijn epilepsie erger en zijn darmen liggen stil, dat betekent dat hij nu darmspoelingen krijgt. Sinds dat gebeurt, voelt hij zich stukken beter."

"Er zijn ook zaken die zich positief hebben ontwikkeld. Hij kan zichzelf verplaatsen in de rolstoel", zegt Michelle lachend. "Al is dat niet zo handig in de supermarkt als je net je handen vol hebt."

Zelf drinken

Binnenkort krijgt Damian een spraakcomputer. "Dan kan hij aangeven wanneer hij iets wel of niet wil en wanneer hij iets nodig heeft. Verder kan hij inmiddels zelf drinken. Dat is een enorme stap", zegt vader Menno.

Ook wordt het gezin binnenkort uitgebreid met een hond die wordt getraind om Damian bij bepaalde zaken te helpen. De hond zal ook een maatje voor Damian zijn. "Ieder kind heeft vriendjes of vriendinnetjes. Voor Damian, die nergens heen kan, is dat natuurlijk minder vanzelfsprekend", besluit Michelle.