Crystal meth-lab opgerold in Wormer, zes verdachten aangehouden

De politie heeft twee maanden geleden een drugslab opgerold in een bedrijfspand in Wormer. In het pand werd een grote partij methamfetamine ontdekt met een straatwaarde van een miljoen euro. Ook werden zes mensen opgepakt, twee van hen zitten nog vast.

De politie kwam het lab op het spoor door een chatdienst te kraken, waarmee de criminelen onderling met elkaar communiceerden. Het kraken van deze chatdienst, EncroChat, heeft eerder ook al tot andere ontdekkingen geleid.

Het drugslab in Wormer werd in mei ontdekt. Ook viel de politie nog binnen op vier andere locaties in Halfweg, Wormer en Zwanenburg. Op die locaties trof de politie naast spullen voor de productie van drugs, ook vuurwapens aan. Die zijn in beslag genomen, de drugs en grondstoffen zijn vernietigd.

Zes aanhoudingen

De politie heeft zes mensen opgepakt voor de productie van drugs op de locaties. Het gaat om vijf mannen en een vrouw tussen de 29 en de 63 jaar uit Uitgeest, Zaandam, Zaandijk en Zwanenburg.

De politie en justitie verdenken de verdachten ervan dat ze op meerdere plekken in het land actief waren bij het produceren van drugs. Er zitten nog twee mannen uit Zwanenburg vast, de anderen zijn op vrije voeten, maar zijn nog wel verdachte in de zaak.

De politie laat weten dat het onderzoek is afgerond en is overgedragen aan het Openbaar Ministerie. Zij besluiten of de verdachten vervolgd zullen worden.