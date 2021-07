Van Udinese naar Schalke, Thomas Ouwejan droomt van de Bundesliga

De eerste competitiewedstrijd voor Thomas Ouwejan zit er bij Schalke 04 alweer op. De verdediger uit Heiloo speelde afgelopen weekend de hele wedstrijd mee, maar zag dat tegenstander HSV won met 3-1. Ondanks de valse start heeft Ouwejan het naar zijn zin in de Tweede Bundesliga. "Dit is een geweldig avontuur en mijn ambitie is om uiteindelijk in de Bundesliga te voetballen."

"Nu in Duitsland is het wel even schakelen wat betreft het leven buiten het voetbal", vertelt de 24-jarige linkspoot. "In Italië was het heerlijk om op een terrasje koffie te drinken in het zonnetje. Dat is hier wel anders. Ik heb nu wel m'n eigen appartement in Gelsenkirchen. En het voordeel is dat Heiloo maar twee uur rijden is."