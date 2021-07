Uitvaartverzorger Jacco zamelde geld in voor uitvaart onverzekerde Roshita (28)

In de nacht van donderdag op vrijdag werd de Purmerendse Roshita (28) doodgereden op haar fiets. Toen bleek dat ze geen uitvaartverzekering had, startte uitvaartverzorger Jacco Bosman uit Heerhugowaard een inzamelingsactie. Hij hoopt dat jongeren gaan nadenken over hun uitvaartverzekering. "De dood is vaak een ver-van-hun-bed-show."

Privéfoto

Bosman leerde Roshita's familie drie weken eerder kennen toen hij de uitvaart van haar opa verzorgde. Na het overlijden van haar kleindochter, nam Roshita’s oma contact op met de uitvaartverzorger met de vraag of hij haar uitvaart wilde verzorgen. Doordat Roshita geen uitvaartverzekering had, was het lastig om haar de uitvaart te geven 'die ze verdiende', zegt uitvaartverzorger Jacco Bosman. "De familie wilde graag dat Roshita begraven werd. Dat begrijp ik, zeker omdat ze zo jong is. Dan kunnen de nabestaanden toch nog naar een plek toe." Maar begraven is een stuk duurder dan cremeren, vertelt Jacco. "Ik keek in de ogen van haar moeder en zag echt een soort hulpvraag, van: 'wat kunnen we in godsnaam doen?' Toen heb ik bedacht om een inzamelingsactie op te zetten." Binnen een paar dagen werd ruim 12.000 euro gedoneerd, meer dan het dubbele van het streefbedrag van 5.000 euro. De familie van Roshita ging niet meteen mee in het idee van de uitvaartondernemer. "Ze vonden het belastend om mensen om geld te vragen. Het voelde voor hen alsof ze hun probleem bij anderen neerlegden. Maar door de situatie, omdat het zo schrijnend is, helpen mensen graag. Dat voelt als een warme deken voor de familie. Ze zijn iedereen die heeft bijgedragen enorm dankbaar." 'Hoe jonger je bent, hoe groter de uitvaart' Het streefbedrag van 5.000 euro was eigenlijk niet voldoende om een mooie uitvaart te verzorgen, aldus Jacco. "Er komen zoveel kosten bij een begrafenis kijken, alleen toestemming voor een graf kost al bijna 3.000 euro. Daar komen natuurlijk ook dingen als mortuariumkosten en een rouwauto bij. In totaal is nu precies genoeg geld opgehaald om ook een grafsteen te kunnen betalen."

Daarbij is de begrafenis van jonge mensen vaak duurder, zegt de uitvaartverzorger. "Als je 100 wordt, heb je bijna niemand meer om je heen. Dan is het vaak een kleine begrafenis. Hoe jonger je bent, hoe groter de uitvaart." Jacco, zelf 29 jaar, hoopt dat de inzamelingsactie jonge mensen laat nadenken over hoe het zit met hun eigen uitvaartverzekering. "Het is van Roos natuurlijk nooit de bedoeling geweest om mensen met schulden achter te laten. Maar er zijn zoveel jonge mensen die niet over een uitvaartverzekering nadenken, omdat de dood een ver-van-hun-bed-show is." Een roos voor Roos Recente cijfers over hoeveel Nederlanders niet (voldoende) verzekerd zijn voor hun uitvaart zijn niet bekend. In 2017 bleek uit onderzoek van het Nibud dat ruim twee derde van de Nederlanders een verzekering had afgesloten, maar dat 45 procent daarvan de kosten te laag inschatte. "Meestal is er in zo'n geval iemand in de familie die de kosten op zich neemt", vertelt Jacco. Om dit te voorkomen raadt hij mensen aan zich voor zo’n 6.000 euro te verzekeren wanneer ze willen worden gecremeerd en voor zo’n 10.000 euro te verzekeren voor een begrafenis. "Het hangt natuurlijk erg van je persoonlijke wensen af, maar met deze bedragen zit je over het algemeen goed. Het gaat vaak hooguit om 20 euro per maand, maar dan laat je de nabestaanden achter zonder schulden." Gisteravond vond tussen 19.00 uur en 21.00 uur een condoleance plaats bij P3 in Purmerend. Toen werden aanwezigen gevraagd "een roos mee te nemen voor Roos". De uitvaart vindt vandaag plaats in besloten kring. Om 14.00 mogen mensen buiten het Purmerendse cultuurcentrum een erehaag vormen om afscheid te nemen.