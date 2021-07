Nog altijd weinig duidelijkheid over dorpskermissen Wervershoof en Obdam

Horeca en gemeenten lijken te worstelen met de invulling van de eerstvolgende kermissen. Sinds 10 juli gelden aangescherpte coronamaatregelen. Pas op 13 augustus komt er meer duidelijkheid over eventuele versoepelingen. Precies in het weekend erna staan twee dorpskermissen op de kalender: in Wervershoof en Obdam.

Verschillende horecaondernemers uit Wervershoof laten weten dat de invulling van de kermis voor hen 'nog een groot vraagteken' is. De grootste vraag is of de Dorpsstraat dicht kan. De gemeente Medemblik laat weten dat ze 'voornemens zijn de Dorpsstraat gedeeltelijk af te sluiten'. Wanneer daar daadwerkelijk een klap op gegeven wordt, is nog niet bekend. Of de gedeeltelijke sluiting dan voor de horeca mogelijkheden biedt voor bijvoorbeeld extra terrassen is ook nog onduidelijk.

De locatie van de Wervershover kermis was afgelopen tijd een discussiepunt , maar ook daar lijkt de knoop over doorgehakt. "De horeca en de kermisattracties zijn van elkaar gescheiden", laat gemeentewoordvoerder Maaike Bloem weten. De kermisattracties staan opgesteld aan de Westrand.

Het enige punt van duidelijkheid is de locatie van de attracties. Als de kermis in Obdam doorgaat, staan de attracties op dezelfde plek als vorig jaar, vertelt gemeentewoordvoerder Astrid Schoo. "Toen was het op een braakliggend terrein langs de Braken en het tuincentrum."

"We moeten er in de voorbereiding rekening mee houden dat maatregelen wellicht aangepast worden"

"De Rijksoverheid neemt er op 13 augustus een belangrijk besluit over en daar hebben wij uiteindelijk ook mee te maken", aldus woordvoerder Maaike Bloem. "We moeten er in de voorbereiding rekening mee houden dat maatregelen wellicht aangepast worden."

Afhankelijk van 13 augustus

Wat beide kermissen in onzekerheid houdt, is die persconferentie van 13 augustus. Daarin geeft demissionair premier Mark Rutte een update over de coronamaatregelen. "Hoe het dan zal zijn, kunnen we nu natuurlijk niet voorspellen", legt de woordvoerder van de gemeente Koggenland uit. "Alles is nog niet zo concreet zoals we het liefste zouden willen. Twee weken was voorheen heel kort, maar duurt nu opeens heel lang."

"We wachten tegenwoordig een week van tevoren met het afgeven van een vergunning, in verband met de wisselende maatregelen", vervolgt Schoo. De woordvoerder vertelt dat er nauw contact is met de exploitanten over de scenario's.

'Ik neem geen enkel risico'

De Obdamse horecaondernemer Ronald Kooij van Nelly's Café heeft zijn beslissing wel al genomen: er is geen speciaal kermisfeest bij hem. "Wij zijn regulier open op zaterdag en zondag." De kermismaandag laat hij naar alle waarschijnlijkheid aan zich voorbijgaan.

Bij het café aan de Dorpsstraat mogen maximaal dertig mensen naar binnen. "Ik ga vaak niet eens tot het maximum", zegt Kooij. Kooij neemt dit besluit omdat hij verwacht dat de regels rondom toegangstesten na 13 augustus niet heel anders zullen zijn. "Het is gewoon heel lastig, maar ik neem geen enkel risico met het boeken van artiesten, een extra bar of tent."