Twee Gooise vaccinatielocaties worden na de zomer gesloten

Een precieze datum kan de Gooise GGD nog niet geven voor de sluiting van de twee vaccinatielocaties, maar het gaat zeer waarschijnlijk om september. Dan gaan de vaccinatielocaties van Naarden en Huizen op slot en blijft alleen de locatie van Hilversum nog open.

De GGD verwacht met de Hilversumse vaccinatielocatie voldoende capaciteit te hebben. "Het grootste deel van de volwassenen heeft het vaccin ondertussen gekregen, alleen de groep jongeren nog niet", zegt GGD-woordvoerder Irma Lameris. "Ze waren ook pas veel later aan de beurt, veel afspraken zijn nog niet heel lang geleden gemaakt."

De jongeren kunnen voorlopig nog terecht in Naarden en Huizen, maar straks blijft dus alleen Hilversum over. "Daar hebben we voldoende capaciteit", aldus Lameris. De GGD kan per vaccinatielocatie ongeveer 1.200 prikken per dag zetten.

Vaccineren zonder afspraak

Om het voor de groep jongeren die nog geen vaccinatie hebben gehad makkelijker te maken om een prik te halen, start de Gooise GGD vanaf volgende maand met vaccineren zonder afspraak. Jongeren die dat willen, kunnen dan zonder afspraak de vaccinatielocatie binnenlopen.

"Enkele andere regio's doen dat al en dat heeft zeker effect", aldus Lameris. "We willen zoveel mogelijk jongeren die dat willen vaccineren, dus we proberen de drempel zo laag mogelijk te maken. Veel jongeren vinden het maken van de vaccinatieafspraak nog maar gedoe. Dat willen we nu makkelijker maken. Ze kunnen straks zonder afspraak terecht in Hilversum. Daar richten we er een aparte priklijn voor in."

De GGD heeft ook nog het plan om, als dat nodig blijkt, met mobiele prikposten te komen in plaatsen of wijken waar de vaccinatiegraad nogal achterblijft. Het zou kunnen gaan om een 'prikbus' of het vaccineren in bijvoorbeeld buurtcentra. "Maar dat is absoluut zover nog niet. We denken er wel degelijk aan, maar het moet wel echt nodig zijn. Op dit moment zien we dat alle wijken een goede vaccinatiegraad hebben. Een enkele wijk blijft wat achter, maar dat valt reuze mee."