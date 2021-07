Branden op bedrijventerrein Beverkoog mogelijk aangestoken

De politie gaat vanochtend onderzoek doen bij een verwarming- en sanitairhandel op bedrijventerrein Beverkoog in Alkmaar. Daar moest de brandweer vannacht twee keer uitrukken om branden te blussen. Een medewerker denkt dat het vuur is aangestoken. Hij noemt het 'wel heel toevallig' dat er een brand begonnen is voor het raam van het bedrijf. De politie doet daar onderzoek naar.