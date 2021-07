Jamile Samuel meldt zich af voor 100 meter op Spelen

Jamile Samuel zal op de Olympische Spelen niet in actie komen op de 100 meter sprint. De Amsterdamse atlete zal zich richten op de 200 meter en de 4x100 estafette.

Het is onduidelijk waarom Samuel zich heeft afgemeld voor de 100 meter. De reden is ook onbekend bij de Atletiekunie. Samuel kampte de afgelopen tijd niet met blessures en liep al haar wedstrijden in de voorbereiding. Een woordvoerder van de Atletiekunie zegt dat het mogelijk met de focus voor de 200 meter en de 4x100 meter te maken heeft.

200 meter en estafette

De eerste ronde van de 200 meter is maandagnacht om 03.38 uur. De estafette loopt Samuel samen met Dafne Schippers Marije van Hunenstijnen Nadine Visser. De kwalificatie voor de finale staat woensdag 5 augustus om 03.00 uur op het programma. De finale is twee dagen later. Schippers meldde zich eerder vandaag ook al af voor de 100 meter.

Begin dit jaar liep Samuel naar het brons op de EK indoor. Tijdens de NK atletiek in Breda pakte de atlete van Phanos haar vijfde Nederlandse titel op de 200 meter.