Twee keer brand in korte tijd op bedrijventerrein Beverkoog

Op bedrijventerrein Beverkoog in Alkmaar heeft vannacht twee keer in korte tijd brand gewoed. Beide branden braken uit aan de Berenkoog. Daarbij kwam veel rook vrij.

De eerste brand was rond 2.00 uur in een bedrijfspand. Daarna brak er rond 2.45 uur opnieuw brand uit. Meerdere wagens kwamen opnieuw naar het terrein toe om de brand te blussen. Na ongeveer drie kwartier was de tweede brand onder controle.

Wat de brand heeft veroorzaakt is niet duidelijk, de politie doet daar onderzoek naar.