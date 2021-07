Zeeheldenbuurt geteisterd door inbraken: "Nogal wat vreemde figuren in de wijk"

In de Wormerveerse Zeeheldenbuurt was het afgelopen weekend weer eens raak: bij bewoners die weg waren is ingebroken. Niet alleen door de vakantieperiode zijn er minder bewoners thuis, in de buurt worden veel woningen gerenoveerd wegens funderingsproblemen. In de tussentijd wonen veel inwoners elders, waardoor criminelen hun kans zien: “Bij de gedeelten waar het leeg staat, gebeurt steeds vaker ellende.”

De betrokken bewoner Nico de Haan ziet geregeld vreemde dingen gebeuren in zijn wijk. "Er zijn nogal wat inbraken en vreemde figuren in de wijk. De buurt is aan het lobbyen voor meer toezicht en hopelijk ook wat camera's te krijgen. Hopelijk lukt dat."

"Het is heel heftig als het je overkomt. Ik heb er nog jaren last van gehad"

Bekijk hieronder in anderhalve minuut een reportage over het probleem. Daarin ook het verhaal van Erna Groesbeek, een bewoner bij wie in oktober vorig jaar exact hetzelfde gebeurde.

Bij de politie zijn dit jaar, deze maand niet meegerekend, liefst tien woninginbraken bekend in Wormerveer-Noord. Marian Sullot, ook een bewoner, had het er net nog met een buurvrouw over. De inbraak van afgelopen zondag gebeurde bij haar achter. "Helaas hoorde ik niets, want je wilt ze toch wel betrappen."

Zorgen in Zeeheldenbuurt over woninginbraken - NH Nieuws

Ook Nico de Haan weet wat het is als er wordt ingebroken. Al vele jaren geleden gebeurde het hem. "Ze hebben achter een raampje ingetikt en het hele huis overhoop gehaald terwijl wij lagen te slapen met kinderen boven." Hij kan zich dus goed verplaatsen in de buren bij wie het nu is overkomen. "Het is best heel heftig als je dat overkomt. Ik heb er nog jaren last van gehad."

Beveiliging

NH Nieuws sprak ook verschillende bewoners die liever anoniem willen blijven. Sommigen vinden dat aannemer Ooijevaar, die op dit moment de woningen opknapt, meer mag doen om de (omgeving van) de bouwplaatsen te beveiligen. Operationeel directeur Laurens Heesterbeek van dat bedrijf zegt dat dat wel degelijk gebeurt. "Het is ons ook opgevallen dat er inbraken zijn. De beveiliging is opgeschroefd." Ook is er contact met de wijkagent, onder andere over meer toezicht.

Hij vertelt dat er een aantal weken geleden ook op een bouwplaats zelf is ingebroken en werkmateriaal is meegenomen. Verder valt er volgens hem daar niet veel te halen: "Het verbaast ons dat er wordt ingebroken op de bouwplaats, want de huizen zijn leeg."

Woninginbraken zijn niet de enige vorm van criminaliteit waar Wormerveer-Noord mee te kampen heeft. In april schreef NH Nieuws een verhaal over de vele inbraken bij bestelbusjes.