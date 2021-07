Zorgen om komst buurtrechtbank midden in moestuin: "Dat past niet bij deze groene oase"

De vrouwen van de Groei & Bloei tuin in Venserpolder in Zuidoost maken zich zorgen over de komst van een buurtrechtbank. De bezoekers van de rechtbank zullen namelijk door de tuin moeten. De dames zijn bang dat dit negatieve energie of zelfs incidenten met zich mee kan brengen.

De buurttuin is een initatief uit 2017 en is een plek waar vrouwen tot rust kunnen komen. "Hier kunnen we samen komen, bloeien en groeien" zegt een van de dames die er zelf ook een tuintje had. Ama Koranteng-Kumi van Bloei & Groei benoemt dat het een van de weinige 'groene oases om te ontspannen' is in Amsterdam Zuidoost. Een aantal van de vrouwen noemt de tuin een healing garden, die hen helpt om het leven weer op te pakken.

Buurtrechtbank

Een aantal weken geleden kreeg de organisatie via de media te horen dat er in het gebouw naast de tuin een buurtrechtbank zou komen. "Een buurtrechtbank is een laagdrempelige voorziening waar bewoners met bijvoorbeeld schulden of ruzie terecht kunnen, er worden kleine zaken behandeld" aldus Tanja Jadnanansing, stadseelvoorzitter Zuidoost.