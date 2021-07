Overval op Poolse supermarkt in Amsterdam-Noord

Een Poolse supermarkt op de Meeuwenlaan in Amsterdam-Noord is vanavond overvallen. De dader wordt nog gezocht.

De overvaller heeft volgens een woordvoerder van de politie geen buit kunnen maken, ook raakte er niemand gewond. De man is er vandoor gegaan en richting het industrieterrein gevlucht.

De agenten die werden opgeroepen hebben zware kogelwerende vesten aangetrokken. Voor de supermarkt staan twee politiebusjes.

Het signalement van de verdachte is via Burgernet verspreid. Het gaat om een man met een donker getinte huidskleur die een zwarte jas droeg met een witte of grijze capuchon. Hij draagt een zwarte muts, heeft een dun postuur en is 1.75 meter lang. Wie de man ziet wordt gevraagd 112 te bellen.