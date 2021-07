Weesper vader wil eigen kinderopvang beginnen na jarenlange strijd tegen wachtlijsten

Volgens Alex van der Baan zijn er nog altijd niet genoeg buitenschoolse opvanglocaties in Weesp. Vanuit zijn actiegroep Kleine Weespers is hij al ruim twee jaar bezig met de problematiek, maar nog zonder echte successen. "Mijn zoontje staat nog altijd op de wachtlijst voor een opvang", aldus Van der Baan. Dus gaat hij nu zelf onderzoeken of een eigen 'ouderparticipatiecrèche', de oplossing kan bieden.

Weesper vader start uit nood eigen BSO - NH Nieuws / Mark Arents

De hardst groeiende gemeente van Nederland worstelt met de daarbij opkomende uitdagingen. Veel jonge gezinnen trekken naar de nieuwbouwwijk Weespersluis, net als Alex van der Baan een aantal jaar terug. "In 2019 zeiden we al: er komt een groot probleem aan", vertelt hij. "Dat probleem wordt alleen nog maar groter, want ze zijn nog lang niet klaar met bouwen." In de tijd dat Van der Baan actief aan het lobbyen is voor meer opvangplekken, zijn er meerdere locaties geopend. Zo ook achter zijn huis in de nieuwe basisscholen Weesperrijk en De Nieuwe Jozef. "Daar kunnen zo'n duizend kinderen naar school, maar slechts zo'n 150 kinderen daarna naar de opvang." Ook zijn zoontje van nu drie en een half zal daar geen plek vinden. Participatiecrèche Ook andere nieuwe locaties zijn volgens hem nog niet de oplossing, al ziet hij wel dat het probleem op dit moment groter is bij de buitenschoolse opvang dan bij kinderdagverblijven. "In een groepsapp deelde iemand het idee voor een ouderparticipatiecrèche, daar zetten we nu vol op in." Een groep van ongeveer veertig kinderen zou dan door de ouders daarvan afwisselend worden opgevangen. "We hebben nu al zo'n twintig kinderen", vertelt hij enthousiast.

"Het enige verschil is dat het dus door ouders wordt gerund en niet door pedagogisch professionals. Ouders draaien bijvoorbeeld elke week een dagdeel mee en in ruil daarvoor passen andere ouders op andere dagen op hun kinderen." Van der Baan ziet ook wel in dat zo'n opzet voor spanningen kan zorgen, maar hij hoopt met genoeg informatieavonden de gezichten dezelfde kant op te krijgen. "Ik hoop dat we voor 2022 iets hebben staan samen, tot die tijd moeten we het informeel oplossen." Daarmee hoop de Weesper vader de 'gemeentelijke rompslomp' te omzeilen. "We krijgen nu vaak te horen dat of ruimte- of personeelsgebrek het probleem is. Als ouders dit zelf oppakken is één van die problemen al getackeld."

Reactie gemeente Weesp De gemeente Weesp benadrukt in een schriftelijke verklaring dat zij niet verantwoordelijk is voor voldoende kinderopvanglocaties. "De gemeente heeft hierin slechts een coördinerende rol en dient zich te houden aan wet- en regelgeving en termijnen, dat kan soms frustrerend zijn voor de organisaties." De woordvoerder geeft wel aan dat de gemeente absoluut niet stil zit en voldoende aanbod 'uiteraard belangrijk vindt'. Ook kindercentra Kind & Co Ludens geeft aan steeds meer in de behoefte van de ouders te willen voorzien. "We dieselen gestaag door", aldus woordvoerder Yvonne van Schaik. De actiegroep van Van der Baan heeft zich vaker negatief uitgelaten over het tempo waarin Kind & Co Ludens nieuwe plekken realiseert. "We hebben nu het grootste aanbod in Weesp, maar dat is geen doel opzich." Over het idee van Van der Baan zijn zij dan ook positief. "Een initiatief als dit is zeker het onderzoeken waard."