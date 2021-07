Machinekamer kotter Den Oever leeggeroofd: "Bang dat ze een keer terugkomen"

De machinekamer van kotter WR130 is vannacht in de haven van Den Oever leeggeroofd. Schipper Jan Rotgans, die de kotter gebruikt voor vaartochten over de Waddenzee, schat dat de schade aan het hart van zijn Johanna II 'zomaar tien- a vijftienduizend euro' bedraagt.

Schipper Jan Rotgans, eigenaar WR130 'Johanna II' - Jan Rotgans

"De accu's, de omvormers, de scheidingstransformator", somt Rotgans op wat de dieven zoal hebben meegenomen. Ze zijn binnengekomen door een slotje door te slijpen, vertelt de schipper, die vermoedt dat ze met z'n tweeën of drieën zijn geweest. "Want die accu's zijn loodzwaar." Toen hij vanochtend aan boord ging en het alarm hoorde, dacht hij eerst nog aan een defecte accu. "Dat gebeurt wel vaker." Maar toen hij in de machinekamer keek, ontdekte hij dat er veel apparatuur was verdwenen. "Het was allemaal net nieuw", aldus Rotgans. "Net een jaar oud."

Quote "Gelukkig heb ik vandaag wel m'n tochtje kunnen maken" Schipper jan Rotgans

Met hulp van de plaatselijke elektriciën kreeg hij de motor vanochtend weer aan de praat. "Het technische gedeelte draait nu allemaal, maar omdat ik geen accu heb kan ik het volgsysteem niet gebruiken, want dat draait op 220 volt."

Kotter WR130 aan Oostkade in haven Den Oever - Google Streetview