Slapen in de tourbus van U2, het kan tijdens de Zomertoer in Wieringerwerf

NH radio-presentator June Hoogcarspel staat vandaag met haar Zomertoer op camping Land uit Zee in Wieringerwerf, waar je onder meer kan slapen in een trein, een straaljager en de tourbus van U2. Geluidsman Marcel komt met de schrik vrij als een regenbui nadert. En Koen bekijkt het uitzicht vanaf een wel heel bijzondere plek: hij klimt in de wieken van een 17e-eeuwse molen!