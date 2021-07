Nat sportevenement trekt jongeren uit isolatie: "Echt de behoefte om iemand te ontmoeten"

Zwarte wolken trekken samen boven de Veerplas in Haarlem, soms is in de verte al een donderslag te horen. Toch zijn drie jongeren bezig met het opzetten van een tent en het klaarzetten van meerdere spellen. Vandaag is het sportevenement IJsbrekers, dat door middel van bewegen en spellen jongeren met elkaar in contact brengt.

Het is volgens de organisatoren Mila Zijp en Fleur van Riet hard nodig dat jongeren weer in contact komen met anderen. "We moeten dit soort dingen weer kunnen doen", zegt Fleur. "Dit is echt een fase in je leven dat je veel nieuwe vrienden wil maken en dat was ontzettend moeilijk tijdens corona. Het is dus ontzettend fijn dat het weer kan."

Slecht weer

"Fleur en ik hadden echt de behoefte om andere mensen te ontmoeten en daarom besloten we om dit sportevenement te organiseren", zegt Mila. "Het is alleen wel jammer dat het zulk slecht weer is, maar we maken er gewoon het beste van."