Feest bij forten en kastelen na plek op werelderfgoedlijst: 'Hopen op extra geld'

De vlag kan uit bij de forten en kastelen langs de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Ze zijn nu namelijk werelderfgoed, zo heeft Unesco gisteren bekend gemaakt. Bij Fort Uitermeer in Weesp hopen ze dat dit zorgt voor extra subsidie zodat ze het fort verder in ere kunnen herstellen.

"Dit is echt uniek in de wereld. Omdat het ook in mijn ogen het verhaal van Nederland vertelt", vertelt Zita Pels, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland. "We hadden met zijn allen in de negentiende eeuw bedacht om onszelf te beschermen tegen de vijand met iets dat voor ons ook vaak de vijand was, namelijk water. Maar nu gingen we water inzetten als beveiliging. Met een ingenieus systeem van forten, dijken, sluizen."

De Nieuwe Hollandse Waterlinie was vroeger een vesting die Holland beschermde tegen de vijand. Bij dreiging konden militairen van Muiden tot aan de Biesbosch land onder water zetten, zodat Holland onbereikbaar was. Het was te ondiep om te varen, maar te diep om met paarden en kanonnen doorheen te gaan.

Overal werden op de zwakke plekken forten gebouwd. Zo ook Fort Uitermeer in Weesp. "De 's-Gravelandsevaart loopt hier langs en die kan je afvaren, maar er is ook een dijk waar je overheen kan. Dus dat moest beschermd worden", zegt Lieuwe Veerman van de stichting Uiteraard Uitermeer. Hij weet dat het een keer onder water is gezet, maar het is nooit militair gebruikt. "Het was misschien wel zo afschrikwekkend voor de vijand dat ze er niet door durfden te gaan."

Dubbel feest

Bij het fort was het maandag dubbel feest. Zij staan namelijk al sinds 1996 op de erfgoedlijst, omdat ze ook behoren tot de Stelling van Amsterdam. "Het is natuurlijk wel bijzonder dat je als stichting en als fort onderdeel bent van twee linies. Dus dat is dubbele erkenning", vertelt Veerman.

Ze hopen dat overheden steeds meer belangstelling krijgen voor erfgoed dat op de Unesco-lijst staat, zodat ze meer aanspraak kunnen maken op subsidies. "Wij willen de cultuur en historie hier terugbrengen. Dat betekent dat we bijvoorbeeld graag aan de mensen willen laten zien wat een rondfort is of wat plofhuizen zijn. Maar we willen ook ooit weer de oude historische wal restaureren. We hebben ontzettend veel plannen alleen niet de financiële middelen."

Zita Pels vertelt dat er geen zak met geld komt van UNESCO nu de Nieuwe Hollandse Waterlinie is toegevoegd. "Maar het betekent dat we wereldwijd erkenning hebben. En dat wij dit goed gaan beschermen en in stand houden en bewaren voor de komende generaties."