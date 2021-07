Gerda omgekomen door 'noodlottig ongeval', politie zoekt nog naar handtas

De Bergense Gerda Mooij, wier lichaam zaterdag gevonden werd nadat ze bijna een week vermist was, is door een 'noodlottig ongeval' om het leven gekomen. Dat meldt de politie vandaag na onderzoek. Ook heeft een duikteam van de brandweer vandaag in het Bergense duingebied gezocht naar de handtas van de vrouw, maar die werd niet gevonden.

Gerda raakte zondag 18 juli vermist tijdens een fietstocht met haar man door de Bergense duinen. Na uitgebreide zoekacties van zowel politie als betrokken buurtbewoners werd zij zaterdag dood gevonden.

Haar fiets lag aan de andere kant van een duin, vlakbij de plek waar ze lag, maar Gerda's handtas is nog kwijt.

In de omgeving zouden oude boorkanalen zijn voor waterwinning, die door de regen van de afgelopen dagen zijn ondergelopen. De recherche wil naar verluidt uitsluiten dat de tas in een van de kanalen lag. Het is niet duidelijk of de politie nog verder gaat zoeken naar de tas.

Waaruit blijkt dat Gerda door een ongeval om het leven kwam, laat de politie niet weten.