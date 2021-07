Britse media: eigenaren willen Bijenkorf verkopen

Volgens the Guardian wordt er in totaal vier miljard pond voor de verschillende bedrijven gevraagd. De reden voor de verkoop zou de coronacrisis zijn, de winkels hebben het de afgelopen maanden lastig gehad.

Meerdere potentiële kopers zouden geïnteresseerd zijn. De Bijenkorf is nu nog in het bezit van de familie Weston, een van de rijkste families van Canada.

De Bijenkorf heeft zeven vestigingen in Nederland, waaronder een op de Dam in Amsterdam en een in Amstelveen.